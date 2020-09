Anderlecht oefent tegen Bayer Leverkusen met Bundu en Bakkali in de basis, Vranjes is aanvoerder

Anderlecht maakt gebruik van de interlandperiode om spelers die niet al te vaak in actie komen minuten te laten opdoen. Zo starten aanwinsten Bundu en doelman Wellenreuther in de basis. Vranjes draagt de aanvoerdersband. Dit is de volledige opstelling:

Wellenreuther - Murillo, Milic, Vranjes, Arnstad - Kayembe, Vlap, Tau - Bakkali, Bundu, Dauda

Here’s the line up for our friendly kicking off in just over 10 minutes over on our YouTube channel 👀 pic.twitter.com/BWFnnwv36Q