Ex-Rode Duivel blikt vooruit en sluit terugkeer naar België niet uit: "Gent? Waarom niet?!"

In het verleden was hij zelf ook meermaals Rode Duivel, nu lijkt hij verder te kijken in zijn carrière. En daarbij komen mogelijk ook Belgische clubs gepasseerd.

Nicolas Lombaerts maakte een erg mooie carrière als speler, bij onder meer KV Oostende, AA Gent en Zenit Sint-Petersburg naast de Rode Duivels. Nu wil hij coach worden. En in die hoedanigheid is hij momenteel bezig met een trainerscursus, waarbij hij ook ervaringen wil opdoen. T2 Hij kreeg van zijn ex-ploeg Zenit Sint-Petersburg al een aanbieding om stage te komen lopen, maar dat was nog niet mogelijk op dit moment door de coronacrisis. "Gent? Waarom niet, al is het nu even moeilijker omdat ze al een nieuwe coach hebben. Als een Russische ploeg me vraagt om coach te worden, dan doe ik het meteen. Maar eerst ergens beginnen als T2, misschien in België", aldus Lombaerts in La Capitale.