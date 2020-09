Twee spelers met aankoopwaarde van samen ruim 8 miljoen euro kwijnen weg in Genkse tribune

Na de titel in 2019 incasseerde KRC Genk vele miljoenen voor enkele uitgaande transfers. De club investeerde zelf ook veel, onder meer in Patrik Hrosovsky en Stephen Odey. Een jaar later zit het tweetal op een zijspoor bij de Limburgers.

Voor Patrik Hrosovsky telde Racing Genk zo'n vijf miljoen euro neer in de zomer van 2019 en Stephen Odey kostte 3,5 miljoen euro. Hannes Wolf rekende dit seizoen nog niet op het tweetal.

Wel bij Slovakije

Hrosovsky kwam vrijdag wel in actie met de nationale ploeg van Slovakije. Hij speelde 90 minuten in de 1-3 nederlaag tegen Tsjechië. Wedstrijdfit is hij in elk geval wel.

Stephen Odey kreeg vorig seizoen een basisplaats bij Genk en een pak invalbeurten. Zijn meest merkwaardige moment was zijn goal tegen Liverpool, maar zich doorzetten lukte niet. Hij zou volgens Turkse media in de belangstelling staan van Amiens en ook Guingamp zou iets zien in de Nigeriaanse spits.