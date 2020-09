Deense bondscoach was héél dicht bij verhuis naar België: 'Anderlecht had akkoord én twee andere topclubs zaten met Hjulmand rond de tafel'

Kasper Hjulmand keek afgelopen zaterdag Roberto Martinez en zijn Rode Duivels in de ogen. Voor hetzelfde geld stond de Deen wekelijks voor een Belgische dug-out.

Kasper Hjulmand was na het ontslag van Fred Rutten namelijk dé topkandidaat om coach te worden van RSC Anderlecht. Meer zelfs: de Deense bondscoach - op dat moment aan de slag bij Nordsjaelland - had een akkoord met paars-wit. “Maar wat is dat waard als de clubs er niet uitgeraken?”

Met andere woorden: zonder de weigering van de Deense eersteklasser was er misschien nooit sprake geweest van een terugkeer van Vincent Kompany. Meer er is meer. Het Nieuwsblad weet dat de 48-jarige Deen populair was bij de Belgische topclubs.

Niet alleen Anderlecht, maar ook Club én Genk

Zo informeerde Club Brugge naar zijn diensten toen werd beslist dat de samenwerking met Ivan Leko geen vervolg kreeg. Uiteindelijk werd Philippe Clement zijn opvolger. En bij wie kwam KRC Genk uit vooraleer Felice Mazzu in beeld kwam. Inderdaad, bij Hjulmand.