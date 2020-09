'Club Brugge of Antwerp? Ex-Anderlechtspeler krijgt contract aangeboden om in Champions League te spelen bij Turkse topclub'

Is er eindelijk een oplossing gevonden voor ex-Anderlechtspeler Nacer Chadli? De Rode Duivel zou een meerjarig contract kunnen gaan tekenen én Champions League spelen volgend seizoen.

Nieuwe coach Nico Kovac leek alsnog op hem te gaan rekenen bij AS Monaco, maar ondertussen is er wel opnieuw interesse in de Rode Duivel die einde contract is bij de Monegasken.

Turkije

Turks kampioen Basaksehir wil hem namelijk graag een tweejarig contract aanbieden. Chadli heeft volgens Het Nieuwsblad nog geen knoop doorgehakt en wil eerst de omstandigheden in Turkije gaan bekijken.

Met Antwerp en Club Brugge waren er ook Belgische kandidaat-overnemers voor de Rode Duivel, maar de ex-Anderlechtspeler was te duur. Nu lijkt een Turks avontuur dus soelaas moeten te bieden.