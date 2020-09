Klein doorbraakje in moeilijk transferdossier Hoedt? 'Nederlander polst bij enkele spelers naar mogelijke werkgever'

Welke club zou nee zeggen tegen Wesley Hoedt? Met zijn kwaliteiten past de Nederlandse voetballer bij elke topclub in de verdediging, alleen is zijn prijskaartje een te groot struikelblok.

Wesley Hoedt wordt voornamelijk in verband gebracht met RSC Anderlecht en Antwerp. Er vonden al gesprekken plaats tussen speler en clubs en ook Club Brugge wil zijn zegje doen. Blauw-zwart kan immers nog een centrale verdediger gebruiken en ook Laszlo Bölöni ziet een hereniging met de Nederlander wel zitten, maar dan bij KAA Gent.

8 miljoen euro

Zelf zou Hoedt al inlichtingen hebben ingewonnen bij enkele spelers van Club Brugge, deelde Het Laatste Nieuws woensdag mee. Toch wordt een doorbraak niet snel verwacht in dit transferdossier. Hoedt is immers niet goedkoop.

Southampton had in het huurcontract van Antwerp een aankoopclausule van 8 miljoen euro gestoken. De club wil nog een aanzienlijk deel recupereren van het bedrag dat ze in 2017 voor Hoedt betaalden (16 miljoen euro).