Moeskroen onderhandelt met Ecuadoriaanse aanvaller

Moeskroen is nog op zoek naar extra aanvallende versterking en denkt die te hebben gevonden in Ecuador.

Alejandro Cabeza is in vergevorderd onderhandelingen met Moeskroen. De 23-jarige spits voetbalde nog nog nooit buiten Ecuador. Cabeza speelt momenteel bij SD Aucas in de Ecuadoriaanse competitie.

Dit seizoen heeft hij al drie keer gescoord en twee assists geleverd in 10 wedstrijden.

Afgelopen februari speelde hij in de finale van de Recopa Sudamericana, de Zuid-Amerikaanse Super Cup. In die tijd speelde hij voor Independiete de Valle, dat tegen de Braziliaanse club Flamengo speelde.

Zijn club en entourage zijn momenteel druk in de weer om zijn overgang naar Moeskroen af te ronden. De directie van de Waalse club is nog op zoek naar vers bloed voor in de aanval.