Kamal Sowah (OHL) matchwinnaar tegen Standard: "Een droom om hier te mogen spelen"

Kamal Sowah, de 20-jarige Ghanees van OHL, kroonde zich tot matchwinnaar in de partij tegen de Rouches. In minuut 78 werkte hij oog in oog met Bodart koelbloedig af.

Na afloop van de wedstrijd glunderde de offensieve middenvelder, die zaterdag veelal vanop de linkerflank vertrok, bij al die aandacht. "Het maakt niet uit waar ik sta, zolang ik maar mag spelen. Ik zal altijd doen wat de coach me vraagt, vandaag was dat vanop die linkerflank. We hebben er zo hard op getraind de voorbije week en het heeft geloond", aldus Sowah.

Met zijn eerste doelpunt van het seizoen bezorgt de Ghanees OHL zes op zes én de scalp van een topploeg. "Het is een heerlijk gevoel om te scoren in de Jupiler Pro League. Het is voor mij een droom om op het hoogste niveau te mogen spelen."

Ook Marc Brys verduidelijkte na afloop de insteek om Sowah, die doorgaans centraal speelt, op links te posteren. "We wisten dat Standard met backs speelde die vaak erg hoog staan. We wilden Kamal, met veel penetratie en loopvermogen, in hun rug laten duiken. Ook vanop links heeft hij zo dus volop in zijn kwaliteiten kunnen voetballen. Na een moeilijk eerste kwartier, waarin hij tegen de lijn bleef plakken, ging dat stukken beter. De infiltraties vanuit de flank naar het centrale gedeelte waren aartsgevaarlijk", aldus Brys.