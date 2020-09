Transfernieuws en Transfergeruchten 13/09: Marcelo - Mbappe Lottin - Sancho - Bolingoli Mbombo

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Bolingoli werd door Istanbul Basaksehir voorgesteld op de social media

Na het schenden van de coronaregels was het verhaal van linksback Boli Bolingoli zo goed als geschreven bij Celtic. Het was enkel de vraag naar waar de ex-speler van Club Brugge zou trekken. (Lees meer)

Haakt Man United af voor Sancho?

Manchester United heeft Jadon Sancho hoog op het verlanglijstje staan. Borussia Dortmund is echter niet van plan om hem zomaar te laten gaan. De club wil volgens Britse media niet wijken van de vraagprijs van 120 miljoen euro en daarom zou United afhaken.

Marcelo op de radar bij Italiaanse topclubs

Marcelo stond het voorbije seizoen niet langer onbetwist in de basis bij Real Madrid. Of dat voldoende is voor hem om te vertrekken zal de toekomst uitwijzen, maar geïnteresseerden zijn er al wel. Volgens AS volgen Inter en Juventus zijn dossier op.

Kylian Mbappé wil na dit seizoen vertrekken bij PSG

Wat is dat toch met die absolute wereldvedetten bij PSG. Neymar wou vorige zomer heel graag andere oorden opzoeken en nu is het Kylian Mbappé die zijn vertrekwens heeft geuit. Al is het bij de Fransman nog niet voor meteen... (Lees meer)