Peter Croonen: "Hannes Wolf kon het tij niet meer keren"

Hannes Wolf is geen coach meer van Racing Genk. Tegenover Sporza geeft voorzitter Peter Croonen meer uitleg bij het ontslag.

Bij Racing Genk steken ze de hand in eigen boezem. "We moeten in de spiegel kijken. Dit is een collectief falen. Een zwarte pagina voor de club."

De laatste weken hield het spel er niet meer aan over en dat was voor de club het signaal om in te grijpen.

"Er was te weinig strijd enerzijds en te weinig spel anderzijds. Dan zit je tussen hangen en wurgen. En we zagen het niet beter worden. We zagen te weinig het potentieel van deze KRC Genk-kern. We staan toch voor een bepaald type van voetbal, dat we te weinig gezien hebben. Ons geloof was niet meer dat Hannes het tij zou kunnen keren. Dan moet je ernaar handelen", zegt Peter Croonen aan Sporza.

Wie zoeken ze dan bij Racing Genk? "We zoeken iemand die de reset kan doen werken. Dat er een nieuw startpunt komt. In eerste instantie gaat het over vertrouwen en stabiliteit. Een herkenbaar Genk terugbrengen."