Essevee moet het tegen Club Brugge opnieuw zonder Jelle Vossen doen door clausule in contract: "Iedereen wist het van in het begin"

Zulte Waregem neemt het op speeldag 6 op tegen Club Brugge. Dat moet het echter doen zonder Jelle Vossen, die anderhalf seizoen niet mag spelen tegen blauw-zwart.

"Natuurlijk is het heel jammer dat ik niet mag spelen tegen Club Brugge, maar ik wist het op voorhand dus ik moet er nu niet over klagen", aldus Jelle Vossen zelf over de zaak.

"Het is besproken in de deal tussen Club Brugge en Zulte Waregem. Iedereen was akkoord met het contract, het was duidelijk van in het begin en het is getekend."

Niets aan te veranderen

"En dus kunnen we er nu niets meer aan veranderen, al zou ik natuurlijk graag tegen blauw-zwart spelen", aldus de aanvaller van Essevee.

Vossen moest de voorbije weken naar de linkerflank uitwijken (lees er HIER nog eens wat meer over): "Iedereen weet dat ik liever in de as speel en dat het niet mijn beste positie is, maar ik doe wat de trainer me opdraagt. Misschien moeten we kijken of er geen andere oplossing is."