Vincent Kompany zag ondanks tegendoelpunten het Anderlecht dat hij wil zien: "De energie in onze ploeg was top"

Vincent Kompany heeft voor het eerst als coach van Anderlecht kunnen vieren buitenshuis. 'Coach K' zag zijn spelers naar hartelust kansen afdwingen en toch ook vier keer de weg naar doel vinden. Daar stonden ook twee tegendoelpunten tegenover. Kompany wilde daar geen drama van maken.

Over het resultaat was Kompany uiteraard opgetogen en er waren nog wel zaken die hem bevielen. "Ik ben tevreden met de ingesteldheid van mijn ploeg. Ik had gevraagd om te vechten voor elke bal en offensief met lef te spelen en niet bang te zijn voor de foute pass. We hebben genoeg kansen gehad. Anderzijds had Waasland-Beveren ook de mogelijkheid om meer te scoren."

Het zag er lang naar uit dat het een hele ruime overwinning zou worden voor Anderlecht. Die marge was aan het eind toch minder, Waasland-Beveren had zelfs nog een kans op 3-4. "Ik speel graag offensief voetbal en dit is wel de manier waarop we het moeten doen", wil Kompany er de risico's van de speelstijl gerust bijnemen.

Echt bibberen moest RSCA uiteindelijk niet doen. Kompany onthoudt het positieve. "Als die derde goal binnengaat, is het echt wel een onwennig einde. Ik ben dan van hetzelfde oordeel over onze kansen, wij hadden er ook iets meer kunnen afwerken. De energie van de ploeg was top."

Wat ook opviel, is dat Anderlecht erg snel op de bal speelde. "Onze kleine jongens moeten dapper zijn en dicht bij mekaar spelen. Anders kunnen veel ploegen ons in de problemen brengen."