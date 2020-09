Antwerp-fans scanderen naam van twee 'oudgedienden' om hun onvrede te uiten

Antwerp had twee tegendoelpunten nodig om wakker te schieten tegen KAS Eupen. In de eerste helft ging er nauwelijks dreiging uit van de roodhemden en na de 0-2 kwam er eindelijk wat vuur in de ploeg. Bij 0-1 en 0-2 hebben de fans van de Great Old hun onvrede geuit.

De Antwerp-fans mocht na zes maanden nog eens naar de Bosuil afzakken en zagen dan een zwakke eerste helft van hun favoriete ploeg. Om hun onvrede te uiten scandeerden de fans de naam van hun vorige trainer, Laszlo Bölöni. Daar bleef het niet bij, want nog een oudgediende passeerde de revue. "Ivo, Ivo, Ivo." Nu ja, oudegediende. Zo kan je Ivo Rodrigues niet noemen. Hij ligt nog onder contract bij Antwerp, maar wil vertrekken. Er wordt niet meer op de Portugees gerekend, maar het publiek had hem graag in actie gezien tegen Eupen.

