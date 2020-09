Krmencik zit al aan drie rozen in twee wedstrijden, Philippe Clement en Hans Vanaken reageren: "Ik heb dat altijd gezegd"

Vorige week opende hij zijn rekening na negen maanden blij Club Brugge, ondertussen zit hij al aan drie rozen: Michal Krmencik is helemaal los aan het komen. En dat is alleen maar goed nieuws voor blauw-zwart.

"Als hij er eentje maakt, dan zullen er nog volgen. Dat heb ik altijd gezegd", aldus Philippe Clement in zijn perspraatje in de perszaal van Zulte Waregem. "Ik zie wat ik zie in de trainingen. Hij heeft er altijd hard voor gewerkt."

"Op training had hij het op een bepaald moment ook moeilijk en leek de goal voor hem steeds kleiner te worden. Nu is dat weer omgekeerd en wordt de goal steeds groter. Het is nu aan ons om hem op die manier te kunnen houden."

Bevrijding

"Ik ben heel blij voor hem in ieder geval. Hij is bevrijd sinds hij zijn eerste doelpunt heeft gemaakt. Hij heeft hard gewerkt om de achterstand in te halen die er de voorbije maanden ook al waren. De hele ploeg is blij voor hem, hij heeft echt de No Sweat - No Glory mentaliteit.

Ook Hans Vanaken liet zich uit over zijn collega: "Hij is goed bezig en nu is hij hopelijk helemaal gelanceerd. Hij heeft een aanpassingsperiode nodig gehad, het was ook moeilijk qua taal om met ons te communiceren en dat begint nu ook te beteren."