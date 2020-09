Club Brugge ziet een speler terugkeren uit quarantaine

Club Brugge moest het tegen Zulte Waregem zonder Brandon Mechele en David Okereke zien te redden. Dat lukte ook en maandag kreeg blauw-zwart nog meer goed nieuws.

Club Brugge legde er zondag zes in het mandje tegen Zulte Waregem en daar had het Brandon Mechele en David Okereke niet voor nodig. Het tweetal was besmet met covid-19 en moest in zelfisolatie gaan. Mechele moest daarom vroeger terugkeren van de Rode Duivels en miste ook de partij tegen Waasland-Beveren op speeldag 5.

Maar intussen kreeg de verdediger goed nieuws. Mechele stond maandag immers weer op training bij blauw-zwart. Een zorg minder voor Philippe Clement, die toch wat moest puzzelen in zijn defensie.