Minister Weyts reageert fors: "Als het nog eens gebeurt? Dan kan het zijn dat er geen publiek meer welkom is"

De beslissing van Ben Weyts om het publiek bij KRC Genk te halveren voor de eerstvolgende thuismatch zindert nog na. De minister wou vooral een signaal afgeven: "Anders moeten we naar een bestraffing van alle clubs."

Weyts bekeek de beelden van de feestende Genk-fans met lede ogen. "We hebben heel duidelijke afspraken gemaakt voor de herstart met publiek. Dat ging onder strikte voorwaarden en ik heb protocollen met elke club afzonderlijk afgesloten", zegt hij bij Sporza. "Als je dan vanuit je huiskamer kan zien dat die maatregelen niet worden nageleefd, moet je optreden. Anders staat heel het professioneel voetbal te kijk."

Bij Genk en andere clubs houden ze zich de volgende weken maar best strikt aan de protocollen. "Ik heb ook vastgesteld dat door de betrokken stadionomroeper niet efficiënt werd ingegrepen. Kijk, ik heb mijn nek uitgestoken voor voetbal met publiek. Als dat niet wordt nageleefd, moet ik ingrijpen. Ik moet nu straffen of anders moeten we naar een bestraffing voor alle clubs. Als het nog eens gebeurt? Dan kan het zijn dat er geen publiek meer welkom is."