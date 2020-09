Heel lang geleden dat Standard zo leunde op eigen jeugd: "De club laat zien dat er plaats is"

Er wordt veel gesproken over de jeugd van Anderlecht, maar intussen is er ook bij Standard een serieuze bocht gemaakt. De A-ploeg bulkt van het talent en krijgt nu ook zijn kansen.

Zinho Vanheusden, Arnaud Bodart, Damjan Pavlovic, Michel-Ange Balikwisha, Nicolas Raskin... Het is lang geleden dat er zoveel talent rondliep in Sclessin. "Dit is aanmoedigend voor de hele jeugdwerking", zegt academiedirecteur Pierre Locht in HLN. "De club heeft laten zien dat er plaats en ruimte is om kansen te geven aan de jeugd. In het verleden was dat niet altijd het geval. Dan werden onze spelers verhuurd, was de werking van de Académie instabiel en waren de jongeren niet klaar voor die extra stap."

En het is niet enkel uit financiële noodzaak. "Zeker niet. Dit is wat we écht willen. Weet je: in januari wisten we al dat Pavlovic, Balikwisha en Tapsoba in de voorbereiding zouden meetrainen bij de A-kern. Om ervoor te zorgen dat ze klaar waren, mocht het nodig zijn. De club is stabieler sinds Bruno Venanzi voorzitter is, daarom lukt het ook beter."