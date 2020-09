OFFICIEEL: Beerschot heeft met Wouter Biebauw ervaren doelman beet

Wouter Biebauw gaat opnieuw in 1A aan de slag. De doelman trekt namelijk naar Beerschot. De 36-jarige keeper verlaat Roeselare, waar zijn contract werd ontbonden door het faillissement, en hij heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij de promovendus.

Wouter Biebauw is zelf zeer tevreden met zijn transfer. Hij liet het weten op de officiële website van de club. "Hopelijk komt het goed met Roeselare, maar nu ga ik mij focussen op Beerschot. Het is mooi dat ik hier een contract voor twee seizoenen kon tekenen. Ik zie het als een uitdaging en het is op sportief vlak een grote stap voorwaarts", aldus de doelman.