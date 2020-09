Antwerp trekt met krappe selectie naar Kortrijk: Juklerod out, belangrijke pion maakt rentree

Ivan Leko heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het duel tegen KV Kortrijk. Hij selecteerde 18 spelers voor de opener van speeldag 7.

Er werd bij Antwerp al gevreesd voor de afwezigheid van Simen Juklerod en die vrees is nu ook werkelijkheid. De Noorse linksachter haalt de selectie niet. Ivan Leko moet dus flink puzzelen in zijn defensie.

Birger Verstraete keert terug

De Kroaat moet Buta al missen op rechts en nu is ook zijn andere flankverdediger out. De Pauw verving Buta al op rechts en De Laet speelde vorig jaar veel als linksachter. Als Leko dat doet moet hij ook nog schuiven centraal achterin. Dat kan door Batubinsika in de ploeg te brengen. De kans bestaat ook dat hij zijn systeem aanpast.

Voor het overige noteren we de terugkeer van Birger Verstraete na zijn twee speeldagen schorsing. De andere afwezigen: Lamkel Zé, Boya, De Sart, Coopman, Jae-ik Lee en Rodrigues.