Mbokani schiet Leko te hulp in transferdossiers: "Dat is zeker nodig"

Iedereen bij Antwerp weet dat de huidige kern nog een kwaliteitsinjectie nodig heeft. Luciano D'Onofrio laat zich echter niet opjagen. Dieumerci Mbokani schoot nu ook zijn coach te hulp in de roep om versterking.

Mbokani heeft dan ook een goeie relatie met Ivan Leko. "We moeten geduld hebben. De coach moet de tijd krijgen om zijn systeem erin te slijpen. Dat is niet simpel, maar het komt goed. Ook op basis van onze gesprekken - onze band is magnifiek - heb ik vertrouwen in hem", zegt hij in GvA.

Maar de Congolees weet ook dat er vooraan hulp voor hem moet komen. "Er zullen waarschijnlijk nog goeie spelers bijkomen. Een extra spits is zeker nodig. Niet zozeer een concurrent voor mij, maar iemand om mee samen te spelen.”