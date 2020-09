Lior Refaelov vraagt geduld aan de fans én wacht op versterking: "Extra kwaliteit nodig om beter te combineren"

De drie punten mochten mee op de bus van het Guldensporenstadion richting Deurne-Noord, al had Antwerp dat niet te danken aan een schitterende pot voetbal. Invaller en doelpuntenmaker Lior Refaelov vraagt geduld aan de fans en wacht op een kwaliteitsinjectie.

Antwerp probeerde Kortrijk in de eerste helft met powervoetbal en lange ballen af te troeven, zonder succes. In de tweede helft kwam de kentering, maar dan met voetbal over de grond én een beslissende Lior Refaelov.

De Israëliër predikt ook voor de voetballende oplossingen. "We moeten blijven geloven in de manier waarop we trainen en willen spelen, ook al zijn de resultaten nog niet wat ze zouden moeten zijn", legde hij uit.

De club wil groter worden en dit is de manier waarop het moet.

"Het is belangrijk voor de toekomst van de club dat we blijven focussen op creatief voetbal en opbouwen vanuit de defensie en niet de ballen naar voor trappen. Alleen moeten er nog wat kwalitatieve spelers bijkomen om dat beter uit te voeren", wacht hij net zoals zijn trainer op een kwaliteitsinjectie. De deadline, 4 oktober middernacht, nadert.

"Ik hoop dat de supporters nog even geduldig blijven en ook achter ons blijven staan als de resultaten er niet zijn. De club wil groter worden en dit is de manier waarop het moet", besloot hij.