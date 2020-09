Ex-scheidsrechter hard voor refs en VAR: "Maakten wij zo'n fouten mochten we de week erna in tweede fluiten"

De spelleiding laat te veel toe. Dat is de mening van ex-scheidsrechter Serge Gumienny. Hij zag afgelopen weekend een paar fouten die rood hadden verdiend.

Gumienny ziet dat er te veel door de vingers wordt gezien. "Ik vind dat onze scheidsrechters opnieuw te laks aan het worden zijn. Ik weet dat UEFA steeds meer tolerantie vraagt maar ik zag afgelopen weekend enkele ronduit gevaarlijke tackles, die met rood bestraft moeten worden", zegt hij in HBvL.

"Daarbij denk ik aan de overtredingen van Depoitre (AA Gent), Adriano (Eupen) en Beerschotspits Noubissi op doelman Jackers. Als we dit weer meer gaan toelaten, loopt het binnenkort uit de hand. Maakten wij destijds dergelijke fouten, dan kregen we 's anderdaags telefoon van Robert Jeurissen en mochten we de volgende twee weken een wedstrijd in tweede klasse fluiten."