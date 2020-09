Alexander Blessin kaapt met KV Oostende ook in Racing Genk punt weg: "Al hadden we geruime tijd geen grip op Genk"

Sympathieke persoonlijkheid, die Alexander Blessin. De Duitser won tegen Racing Genk andermaal zieltjes met de manier waarop hij zijn team liet voetballen. Uiteindelijk werd KV Oostende beloond met een punt.

"Vlak na de wedstrijd was ik eerlijk gezegd teleurgesteld", aldus de Duitser. "Maar nu (een uur na de wedstrijd, nvdr.) ben ik best gelukkig met een punt."

"We beginnen fantastisch, maar daarna hebben we geruime tijd geen vat gekregen op Racing Genk. We speelden vandaag voor het eerst met een ruit in het middenveld, en dat liep nog niet zoals het moest. In de laatste twintig minuten ging mijn team vol voor die gelijkmaker en zelfs voor een derde treffer. Daar hou ik van!", aldus Blessin.

Tussendoor pikte ook Jess Thorup in op de gewijzigde formatie bij KV Oostende: "KVO kwam hier in een ruit op het middenveld voetballen, dat was enigszins verrassend. (grijns) Toevallig heb ik wel wat ervaring met die ruit, dus ik wist waar de zwakheden lagen."