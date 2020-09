Plannen zijn gewijzigd: Steven Defour traint pas morgen eerste keer mee met KV Mechelen

Gaat Steven Defour opnieuw bij KV Mechelen aan de slag? De middenvelder zal de komende dagen meetrainen met de Belgische club, maar van contractonderhandelingen is voorlopig nog geen sprake.

Eerst werd bekendgemaakt dat Steven Defour vanaf vandaag mee zou trainen met KV Mechelen, maar volgens Het Laatste Nieuws zijn de plannen gewijzigd. Wouter Vrancken, de trainer van KV Mechelen, had namelijk een intensieve oefensessie op het programma staan vandaag en daardoor zal Steven Defour pas morgen meetrainen met de groep.

Defour zal dus meetrainen met zijn oude club, maar het is nog niet duidelijk of Defour ook op lange termijn bij de Belgische club zal blijven. KV Mechelen heeft namelijk gisteren laten weten dat er van contractonderhandelingen voorlopig nog geen sprake is.