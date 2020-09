Ouderdomsdeken De Camargo vol lof voor ploegmaat: "We kunnen niet meer zonder hem"

Aster Vranckx staat al heel het seizoen in de spotlights. Na zijn misser tegen Oostende nu wel door iets positiefs: hij scoorde twee keer. Ouderdomsdeken Igor De Camargo beseft hoe waardevol de bijna 18-jarige is.

De Camargo werpt zich wat op als mentor voor de beresterke tiener. "Hij is niet voor niets titularis. Hij heeft zó een présence op het veld. We kunnen niet meer zonder hem. Hij heeft volume, wint veel duels en staat op het juiste moment in de box. Deze ploeg heeft een speler als Aster nodig om goed te kunnen draaien", klinkt het in HLN.

Vranckx blijft bij zoveel lof zoals gewoonlijk bescheiden. "Ik ben uiteraard niet de enige die zijn best doet. Ik heb wel het gevoel dat ik veel progressie maak. Ik heb meer rust in mijn spel gebracht. Ik wou alles te snel doen. Igor, Joachim en Onur wezen mij daar steevast op. Dat is iets waarin ik sterk ben verbeterd."