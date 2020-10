'AC Milan rondt komst van Noors talent af... dat deze zomer nog gelinkt werd aan Cercle Brugge'

AC Milan heeft een speler ingelijfd die vorige week nog een doelpunt heeft gemaakt tegen de Rossoneri. Jens Petter Hauge komt over van Bodo Glimt.

Met de transfer van Jens Petter Hauge van Bodo Glimt naar AC Milan is 5 miljoen euro gemoeid. De 20-jarige Noor tekende een contract tot 2025 bij de Italiaanse club. Hij wordt er een ploegmaat van Alexis Saelemaekers.

Cercle en Heerenveen

Hauge werd deze zomer meermaals in verband gebracht met Cercle Brugge. Hij zou samen met Franck Kanouté overkomen van de Noorse club. Bij de centrale middenvelder was dat ook het geval.

Er was ook interesse van Heerenveen in Hauge, maar het is uiteindelijk Milan geworden. Vorige week was de Noor nog trefzeker tegen zijn nieuwe club. AC schakelde Bodo uit in de voorlaatste voorronde van de Europa League met 3-2. Hauge gaf de assist voor de 0-1 en scoorde de 3-2.