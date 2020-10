Loting groepsfase CL, volg het hier LIVE vanaf 17u: Wie treft Club Brugge? Wat wordt de groep des doods?

De 32 deelnemers van de Champions League zijn bekend en straks weten we ook in welke poules ze zijn ingedeeld. De loting gaat door in Genève en begint om 17u. Blijf op de hoogte via die LIVE artikel.

Dit nieuwsbericht wordt automatisch over 60 seconden vernieuwd.



De groepen worden ingedeeld door uit elk van de vier potten een club te trekken. Club Brugge zit in pot 4. Dit is nog eens de potindeling: Pot 1: Bayern, Sevilla, Real Madrid, Liverpool, Juventus, PSG, Zenit, Porto Pot 2: Barcelona, Atlético, Man City, Man United, Shakhtar, Dortmund, Chelsea, Ajax Pot 3: Leipzig, Inter, Lazio, Atalanta, Olympiakos, Dynamo Kiev, Krasnodar, Salzburg Pot 4: Mönchengladbach, Basaksehir, Rennes, Ferencvaros, Lokomotiv Moskou, Midtjylland, Club Brugge, Marseille De resultaten: GROEP A -

-

-

- GROEP B -

-

-

- GROEP C -

-

-

- GROEP D -

-

-

- GROEP E

-

-

-

- GROEP F -

-

-

- GROEP G -

-

-

- GROEP H -

-

-

-