KRC Genk vangt bot in beroep en moet nieuwkomer al meteen twee wedstrijden missen

Op 11 september was zijn overstap van FC Sion naar KRC Genk compleet, maar de 21-jarige Zwitser Bastien Toma kent niet de meest ideale eerste paar weken bij zijn nieuwe club. In de thuiswedstrijd tegen KVO pakte Toma rood. Dat komt hem op twee speeldagen schorsing te staan.

Toma wilde balverlies rechtzetten, maar ging daarbij met zijn voet over de bal en trapte Oostende-speler D'Arpino aan op zijn scheenbeen. Laforge stuurde Toma met rechtstreeks rood vroegtijdig naar de kleedkamers. Het Bondsparket vroeg een schorsing van drie speeldagen, waarvan twee effectief.

Rapport van professor

Na weigering van Genk weerhield het Disciplinair Comité in eerste aanleg enkel de twee effectieve speeldagen schorsing. Genk ging in beroep, net als het Bondsparket overigens, en wilde zijn gelijk halen op basis van een rapport van een professor bewegingsleer aan de Universiteit van Genk.

Fysieke integriteit

Daaruit moest blijken dat het contact tussen Toma en D'Arpino er kwam omwille van een verrassend effect op de bal. Het Disciplinair Comité ging daar niet in mee en oordeelde dat het een tackle was waarmee de fysieke integriteit van een tegenstander in gevaar kon worden gebracht. Wel werd rekening gehouden met het feit dat Toma zich bekommerde om het lot van D'Arpino.

Dit alles leidde tot het besluit dat de schorsing van twee effectieve speeldagen behouden bleef. Toma mist zo de wedstrijden tegen Waasland-Beveren en Sporting Charleroi.