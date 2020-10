Blessure Trebel maakt meteen komst Cullen duidelijk: Anderlecht zoekt naar evenwicht

De blessure van Adrien Trebel heeft meteen duidelijk gemaakt waarom Josh Cullen nog werd binnengehaald. In principe stond een extra middenvelder niet meer op het prioriteitenlijstje, maar de Ier zal na de interlandbreak al meteen aan de slag moeten.

Cullen is eenzelfde type als Trebel. Een kuitenbijter op het middenveld die heel wat energie bijbrengt. Dat hij voor amper 500.000 euro op te pikken was, bleek een meevaller. U moet er de reacties in Engeland maar eens op nalezen. Heel wat supporters van Championship-teams hadden hem er heel graag bijgewild en begrijpen niet hoe Anderlecht ermee kon gaan lopen.

Dat is nog altijd het surplus als je een T1 als Vincent Kompany hebt. Het verhaal dat 'The Prince' ophing, sleepte Cullen meteen mee. Hij is ook gegarandeerd van speelminuten, want de spoeling op zijn positie is niet meteen groot te noemen. Marco Kana wordt nog te licht geacht, Sambi Lokonga heeft ervaring naast zich nodig en Peter Zulj is na zijn coronabesmetting uit beeld verdwenen.

Prototype verdedigende middenvelder

Dat Trebel tot Nieuwjaar ging out zijn, wisten ze natuurlijk al langer op Neerpede. Er moest dus geschakeld worden. Cullen is het prototype van een verdedigende middenvelder: stevig op zijn voeten, heel goed in het duel en een waterdrager voor de jongens voor hem. U hoeft van hem geen 'foliekes' te verwachten, zoals Trebel er soms uit zijn voeten schudt.

Hij zal al meteen te bewonderen zijn tegen OHL na de interlandbreak. Sambi Lokonga zit dan zijn schorsingsdag uit. Anderlecht is tot het besef gekomen dat hun talenten op die positie te licht wegen. Cullen is een 'type Trebel' en dat was dus nodig voor het evenwicht.