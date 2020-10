🎥 Club Brugge deelt prikje uit aan Percy Tau met verwijzing naar 'Lord of the Rings'

Club Brugge won zondag de topper tegen Anderlecht met 3-0. Percy Tau, vorig jaar nog in het blauw en zwart, speelde 90 minuten voor RSCA.

Voor Percy Tau was het zijn eerste terugkeer naar het Jan Breydelstadion. Eentje die eindigde in mineur voor de Zuid-Afrikaan. Zelf kreeg hij een grote kans, maar hij stuitte op Simon Mignolet.

Bij het Brugse mediateam weten ze nog hoe populair Tau is bij zijn landgenoten op sociale media, dus werd er een filmpje gewijd aan de actie van Tau en Mignolet. 'Tau shall not pass', een verwijzing naar de filmfranchise 'Lord of the Rings'.