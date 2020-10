De nieuwe briljant van de Ghelamco Arena? "Hij heeft iets dat me meteen opviel"

De meest doeltreffende speler in de Jupiler Pro League op dit moment? Dat is er eentje die nog maar zestien(!) speelminuten kreeg, maar daarin wel scoorde. Een groot talent, zoveel is duidelijk.

Matisse Samoise is een jeugdproduct van AA Gent, die vorig jaar vanuit de U18 naar de beloften werd overgeheveld. Vorige week maakte hij zijn debuut bij de A-ploeg als invaller in Kiev, afgelopen weekend viel hij ook in tegen Beerschot én scoorde hij meteen.

De 18-jarige aanvallende middenvelder maakt daarmee meteen indruk voor zijn ploeg en hij kreeg ondertussen ook al een nieuw contract tot 2022, met optie op nog een jaartje extra.

Hij hoeft niet veel na te denken om de vrije ruimte te vinden

"Ik zie echt iets in Samoise, hij heeft iets dat me meteen opviel", is ook coach Wim De Decker onder de indruk van het jonkie.

"Hij hoeft niet te veel na te denken om de vrije ruimte te vinden. Er zit een bepaalde spelintelligentie in hem. Hij luistert en hij wil ervoor werken... Natuurlijk komt hij nog maar net kijken, maar wat hij al liet zien is al heel mooi. Invallen en scoren bij je debuut is heel mooi. We moeten hem nu rustig laten groeien."