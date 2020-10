Opvallend: Defour meteen in selectie KVM (en hij doet ook mee met de trend met een foto uit de oude doos)

Steven Defour is meteen opgenomen in de selectie van KV Mechelen. De middenvelder traint al een tijdje mee bij Malinwa en is fit genoeg bevonden.

Defour postte op de sociale media ook 'How it started en how it's going'-foto's, de laatste trend op Twitter. Een 15-jarige Defour in het shirt van KV Mechelen en een 32-jarige Defour. Kan u de - euh - 25 verschillen vinden?