Carcela over de perceptie: "Waar ik het meeste van houd is dat ik de mensen plezier kan geven"

Medhi Carcela is weer helemaal in beeld bij Standard en coach Philippe Montanier. De perceptie over hem is dat hij een 'bon vivant' op een voetbalveld is. Maar dat wil hij even rechtzetten.

"Mensen zeggen vaak dat ik te weinig uit mijn carrière gehaald heb. Zij vergeten dat de dokters me tien jaar geleden zeiden dat ik niet meer zou kunnen voetballen", vertelt hij in HLN. "Het lot zorgde er toen voor dat mijn elan doorbroken werd. Maar ik speelde later bij Anzhi samen met Eto'o, Boussoufa, Zhirkov en Willian en ik werd kampioen met Benfica. Ik heb teruggevochten, grâce à Dieu." Gevraagd hoe hij profvoetbal zou omschrijven, is zijn antwoord: "Werken, imago, business." Een beschrijving die niet helemaal bij hem lijkt te passen. "Als ik de keuze had, zou ik gewoon willen voetballen. Het leven van een profvoetballer is niet zo gemakkelijk als de mensen denken - ook al verdien ik er mijn boterham mee. Maar het leven draait niet enkel om geld, geld, geld. Hoe meer geld, hoe meer problemen. Je krijgt nieuwe vrienden, nieuwe vijanden en ook foute vrienden. (denkt na) Waar ik het meeste van houd in het voetbal is dat ik de mensen plezier kan geven."





