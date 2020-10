Op weg om record van 2017 te breken: trainersontslag 5 en 6 (en7?) zitten al in de pijplijn

Zijn we op weg naar een nieuw record qua trainersontslagen? Tot nu toe werden er vier de deur gewezen in 1A na negen matchen. Maar de volgenden zitten ook al op de wip. De ontslagengolf van 2017 zou wel eens geklopt kunnen worden.

Of Fernando Da Cruz de dag - laat staan de week - uitzingt bij Moeskroen valt zwaar te betwijfelen. Les Hurlus bengelen helemaal onderaan met drie punten en drie gemaakte doelpunten in negen wedstrijden. Hij zal waarschijnlijk nummer 5 worden na Thorup, Bölöni, Vercauteren en Wolf.

In 2017 waren er na 11 speeldagen al zes trainers de deur gewezen: Bartolomé Marquez Lopez werd na twee speeldagen buitengezet bij STVV, Anderlecht bedankte René Weiler, Runar Kristinsson kreeg ook maar twee wedstrijden bij Lokeren, Oostende ontsloeg Yves Vanderhaeghe, Gent scheidde wegen met Hein Vanhaezebrouck en Yannick Ferrera zong het maar elf matchen uit bij KV Mechelen.

Muscat

Dat record gaan we mogelijk kloppen, want met Kevin Muscat zit er nog eentje nadrukkelijk op de wip. STVV droomt van veel, maar de Australiër krijgt de trein ook niet op de rails. Hij zou deze week nog respijt krijgen, maar komend weekend wacht Standard... En wat met Wim De Decker bij AA Gent? De Buffalo's kunnen al hun vierde coach van het seizoen straks halen als het niet snel betert.

Wat heeft het tot nu toe eigenlijk opgeleverd? Genk, Gent en Genk staan nog altijd in de rechterkolom en enkel bij de Limburgers is er een opleving te bespeuren. Niet toevallig was het ontslag van de Deen bij Gent het meest gecontesteerde vertrek. Veel teams lijken zich verkeken te hebben op de kwaliteit van hun kern. En er is maar één man die daar telkens voor moet opdraaien...