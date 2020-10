RWDM zoveelste club met vele coronabesmettingen; wedstrijd tegen Lierse Kempenzonen komt in gevaar

Bij RWDM zijn er 15 besmettingen vastgesteld en daardoor komt nu de wedstrijd tegen Lierse Kempenzonen in gevaar.

Van die 15 besmettingen gaat het over vier spelers en twee stafleden, maar de vrees is groot dat er ook bij hun sprake is van een uitbraak en dat er nog heel wat zullen volgen.

De kans dat er dus uitstel zal gevraagd moeten worden voor de wedstrijd is groot. RWDM is niet de eerste club getroffen door het virus.

Ook bij onder andere Westerlo, Club Brugge, Anderlecht en Waasland-Beveren waren er al veel besmettingen. Op deze manier zal de speelkalender nog vaak verstoord worden.