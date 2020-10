Corona slaat woest om zich heen: Waasland-Beveren 'kampioen', deze clubs al zwaarst getroffen (en nog 3 teams 'coronavrij')

Ook op donderdag is er opnieuw heel wat te doen in de coronaproblematiek in België, met ook opnieuw heel wat positieve gevallen. Welke teams zijn het zwaarst getroffen ondertussen?

In heel het land stijgt het aantal besmettingen dag na dag zienderogen en ook in de sportwereld zijn er steeds meer positieve gevallen genoteerd. Bij Waasland-Beveren zijn er ondertussen zeventien positieve gevallen, terwijl ook Moeskroen met twaalf positieve gevallen - waarvan negen spelers - zwaar is getroffen. Nog drie clubs coronavrij Bij Club Brugge waren er deze week vier gevallen (drie spelers en Mannaert), bij Genk werden ze doorheen de weken al meermaals getroffen met telkens een of enkele gevallen en deze week met De Condé en co ook enkele medewerkers. Ook Anderlecht had al 11 gevallen doorheen de weken, bij Antwerp zitten er ook nog een paar in quarantaine en ook in Mechelen en Standard kwam het virus deze week langs. Slotsom: weinig teams zijn voorlopig gevrijwaard, als we alle cijfers onder de loep nemen. KV Oostende, STVV en Eupen zijn tot op heden de enige drie teams waar nog geen positief geval te melden viel. Totaal aantal gevallen doorheen de tijd (inclusief stafleden): Waasland-Beveren 18

Moeskroen 13

Anderlecht, Antwerp 11

Genk 10

Zulte Waregem, Beerschot, Club Brugge 6

KV Mechelen 5

Standard, Charleroi 4

Kortrijk 3

Cercle Brugge 2

Gent, OH Leuven 1

Oostende, Eupen, STVV 0