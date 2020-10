🎥 De drie laatste derby's in de Bosuil in beeld: Antwerp zet 0-3 om in 5-3, GBA zet de kabouterdans in

Nadat Antwerp en Beerschot heel moeilijke periodes hebben doorstaan is er eindelijk weer een Antwerpse stadsderby op het hoogste niveau. Zondagmiddag is het mythische Bosuilstadion het strijdtoneel voor de langverwachte burenclash en dus blikken we terug op enkele vorige edities in Deurne Noord.

2018

Hoewel er geen enkele derby zonder het mes tussen de tanden wordt gespeeld was de laatste editie toch bijzonder. In 2018 was Antwerp nieuw in 1A, Beerschot in 1B. Toch ontmoetten ze elkaar in play-off 2, maar omdat Beerschot nog maar net uit het amateurvoetbal was gepromoveerd lagen de waarden iets verder uit elkaar dan nu.

Maar voor de supporters was het uiteraard een match op leven en dood. In onderstaande video ziet u hoe de fans van de Reds de eerste derby in 14 jaar beleefden. Jammer dus dat er geen fans aanwezig mogen zijn zondag. Zo denken Beerschot-sterkhouders Dom en Vanhamel er overigens ook over.

2002

Dé derby in de Bosuil die in het collectieve geheugen staat gegrift. De Ratten hebben er nog nachtmerries van, de Great Old komt in een spontane roes bij het terugdenken aan die dag.

Een match met alles erop en eraan. 0-3 voor de bezoekers en dan een spectaculaire ommekeer! Al mochten ze bij Antwerp hun beide handjes kussen dat Harald Pinxten, nog bepalend voor het scoreverloop, niet van het veld werd gestuurd voor een aanslag die je vandaag de dag, gelukkig maar, nog zelden ziet.

2003

Om af te sluiten de laatste échte derby in de Bosuil! Na het seizoen 2003/04 verdween Antwerp voor dertien jaar uit eerste klasse. De Great Old pakte 0 op 6 tegen Germinal Beerschot en kreeg thuis een 0-4 pandoering om de oren.

Om zijn manschappen op te peppen liet Marc Brys door een van zijn assistenten een kleine tuinkabouter in de kleedkamer voor de bezoekers zetten. De trainer vertelde toen tegen zijn spelers dat het een misplaatste grap van Antwerp was. En of de Ratten die dag scherp voor de dag kwamen. Na de 0-4 werd de kabouterdans ingezet. En de kabouter, die werd Eddy genoemd.