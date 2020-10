Plaatsen 3 en 5 voor Belgische clubs in jongste elftallen ter wereld! Laagvlieger net tikkeltje jonger dan Anderlecht

Anderlecht zet bijzonder hard in op eigen jeugd en dat vertaalt zich ook naar de gemiddelde leeftijd van het elftal. Toch is er in België een club die het met nog jonger spelersmateriaal doet.

Voetbalobservatorium CIES onderzocht de 67 beste competities van deze aardbol en bracht de gemiddelde leeftijd van elke club in kaart. Iets specifieker; de gemiddelde leeftijd van elke basisopstelling die clubs deze jaargang van de competitie de wei in stuurden. Wie kwam er als jongste uit de bus? Het Deense Nordsjaelland met een gemiddelde leeftijd van 22,7 jaar na vijf wedstrijden. Famalicão (23,1 na 4 matchen) uit Portugal en het Nederlandse ADO Den Haag (23,4 jaar na 5 matchen) vervolledigen de top-3. 23,4 jaar bij Waasland-Beveren En er zijn ook twee piepjonge Belgische formaties. De gemiddelde leeftijd van de basisploegen die Nicky Hayen in de eerste 8 matchen van Waasland-Beveren op het veld stuurde was 23,4 jaar. Daarmee komt W-B op een gedeelde derde plaats met ADO. Plaats 5 deelt RSC Anderlecht met Heerenveen, beide 23,6 jaar. Bijna recordcijfers dus voor Anderlecht en Waasland-Beveren, de huidige nummers 7 en 17 in de Jupiler Pro League. Bij de 'Big 5' competities in Europa kan AC Milan, ondanks de aanwezigheid van de 39-jarige Zlatan, een gemiddelde leeftijd van 24,5 jaar voorleggen. Het jongste elftal in die Big 5 en 27e in de beste 67 competities ter wereld.