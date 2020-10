Darwin Nunez, de jonge goalgetter die Standard donderdag in de gaten moet houden: "Die jongen wordt een topper op wereldniveau"

Na twee opeenvolgende nederlagen staat Standard alweer voor een aartsmoeilijke opgave: een uitmatch tegen Benfica. Daar loopt een zekere Darwin Nunez rond, een topper in wording.

Darwin Nunez is de revelatie van het seizoensbegin bij Benfica. De 21-jarige Uruguayaan zit aan vijf assists en opende in de Europa League zijn rekening op het veld van Lech Poznan (2-4). Benfica telde deze zomer 24 miljoen euro neer bij Alméría voor de aanvaller.

Jorge Jesus is onder de indruk

Jorge Jesus, zijn coach, is erg gecharmeerd door Darwin. "Het is een jonge kerel en hij zal nog veel bijleren bij Benfica. Maar dat torinstinct, zijn kwaliteit in de afwerking, zijn snelheid, zijn beslissingsvermogen,..." was Jesus onder de indruk.

"Hij is de duurste aankoop van de club en zou ook voor een recordbedrag de deur uitgaan als er geen coronacrisis was. Hij wordt een topper op wereldniveau en, jammer voor mij, zal ik hem binnen de kortste keren moeten laten gaan." Dat recordbedrag van Benfica is geen makkie om te verbreken. Joao Felix ging in 2019 voor 127,2 miljoen euro naar Atlético Madrid.