Antwerp houdt vette kluif over aan 6 op 6 in Europa maar komt niet in de buurt van Club Brugge

Naast prestige, zes punten en een flinke brok vertrouwen houdt Royal Antwerp FC ook een financiële opsteker over aan de eerste twee matchen in de groepsfase van de Europa League. Al had een gevulde Bosuil ook voor de nodige extra inkomsten kunnen zorgen...

De UEFA keert naast een flinke startpremie ook per behaald punt premies uit aan de deelnemers van de Champions en Europa League. Antwerp behaalde zes op zes en haalt er dus voorlopig het maximale uit. Een punt in de Champions League levert voor een Belgische club 900.000 euro op en in de Europa League is dat 190.000 euro. We maken even de rekensom. Premie van 1,14 miljoen euro Antwerp pakte tegen Ludogorets en Tottenham de volle buit (3 punten en 570.000 euro), wat een totaalbedrag van 1,14 miljoen euro oplevert. Club Brugge zit aan vier punten na de zege tegen Zenit en de draw tegen Lazio. Goed voor 3,6 miljoen euro. Natuurlijk hadden die bedragen voor beide clubs nog stevig kunnen oplopen. Ze lopen immers een grote recette mis omdat er geen fans welkom zijn in het stadion.