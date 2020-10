Kompany heeft wel met meer afwezigen dan enkel Verschaeren af te rekenen

Vincent Kompany deed gisteren wat geheimzinnig over wie er allemaal twijfelachtig of geblesseerd is voor de match tegen Antwerp. Wel, dat lijkt een redelijk aantal te zijn.

Eerst het goeie nieuws: Amir Murillo lijkt wel fit te geraken voor de topper. Het slechte nieuws is dat Verschaeren waarschijnlijk aan de kant moet blijven. En ook Francis Amuzu is bijzonder twijfelachtig. Daarnaast is Nany Dimata mogelijk out met pijn aan de knie. Daarvoor werd hij ook vorige week zaterdag al gewisseld in de oefenmatch tegen Charleroi. Kemar Lawrence maakt zo goed als zeker zijn debuut als linksachter, want Mykhaylichenko is nog niet inzetbaar. Wie voor Verschaeren te vervangen? Vlap krijgt mogelijk zijn kans.





