Zondag op de bank bij Anderlecht, maar woelige tijden meegemaakt bij Antwerp: "We kregen beschimmelde charcuterie"

Je kan het je nu nog amper inbeelden, maar nog niet zo lang geleden zat Antwerp helemaal in de put. Nog geen tien jaar geleden was het er kommer en kwel. Jonas De Roeck, nu assistent bij Anderlecht, maakte het nog mee.

De Roeck speelde in het seizoen 2000-2001 voor The Great Old en van 2013 tot 2015. “Ons seizoen onder Jimmy Floyd Hasselbaink was in 2013 behoorlijk begonnen, maar alle extrasportieve beslommeringen bleken erger dan gedacht. Er was nauwelijks geld voor vers brood en we moesten het soms stellen met beschimmelde charcuterie", vertelt hij in GvA.

Met niks meer te vergelijken sinds Paul Gheysens de club overnam. "Het water sijpelde door het dak de kleedkamer binnen. Als je naar boven keek, zag je de duiven zitten. Zulke toestanden kom je zelfs in eerste provinciale niet tegen. Dan kan je als profclub moeilijk resultaten boeken."