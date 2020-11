Thorup tekent contract voor vier seizoenen bij Kopenhagen: "Kon dit aanbod niet weigeren"

Jess Thorup verbaasde vriend en vijand door de deur bij Racing Genk na amper vijf wedstrijden achter zich dicht te trekken. Maandag werd de deal geofficialiseerd: de Deen tekende een contract voor vier seizoenen bij FC Kopenhagen.

Op de webstek van de Deense topclub geeft Jess Thorup meer tekst en uitleg bij zijn verrassende overgang. "Er was iets buitengewoon nodig om me op dit moment weg te krijgen bij Racing Genk. Maar ik besef dat deze kans, T1 worden bij FC Kopenhagen, once in a lifetime is."

"Het is de grootste club in het Scandinavische voetbal. Ik ben dan ook erg vereerd en trots dat FC Kopenhagen aan mij dacht voor de rol van hoofdcoach."

"Uiteraard heb ik de Superliga van nabij gevolgd tijdens mijn periode in België. Ik weet dat ik binnenstap in een club met veel getalenteerde mensen rondom mij en met een waanzinnig spelerspotentieel. Ik kon dit aanbod gewoon niet weigeren, al vind ik het uiteraard jammer om Racing Genk in deze benarde situatie achter te laten."