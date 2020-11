Debat van de week: Wat kunnen de Belgische teams nog in Europa? (En u kiest voor een opvallende titelfavoriet!)

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke woensdag een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Deze week debatteren we graag verder over de coronamaatregelen. Geef uw mening!

Vorige week stelden we u de vraag rond de voetbalcompetitie en wie volgens u de topfavoriet is om de titel te pakken. En dat zou wel eens een dubbeltje op zijn kant kunnen worden, want Antwerp en Club Brugge gaan in onze polls nek aan nek. Opvallend misschien is dat het nummer 3 in de voorspellingen OH Leuven was, al zou dat na de zege van Beerschot tegen Leuven misschien met voortschrijdend inzicht een beetje veranderen. Maar toch ... Europese kansen? Deze week gaan we eens kijken naar de Europese kansen van de Belgische teams. Club Brugge begon met 4 op 6 in de Champions League en staat voor een belangrijk dubbel duel tegen Dortmund. Iets rapen kan belangrijk zijn met oog op de tweede of derde plek in de groep. Antwerp staat er na de zege tegen Tottenham en een 6 op 6 prima voor, terwijl het voor Gent en Standard de komende speeldagen eigenlijk al een beetje alles of niets is na een dubbele nederlaag. Gent heeft wel het 'voordeel' dat Rode Ster Belgrado de rechtstreekse concurrent lijkt om plek 2. Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie gaat door naar de Europese lente? U kan al uw keuzes aanduiden U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Club Brugge in de Champions League (top-2) 13% Club Brugge in de Europa League (plek 3) 64% Antwerp 96% AA Gent 9% Standard 7% Geen enkel team gaat door 0% Stem Je kan nog stemmen tot 07/11/2020 11:00.