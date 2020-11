🎥 'Slimme' camera verwart de bal met... de kale kop van een lijnrechter

De VAR houdt het leven in de brouwerij met de nodige discussies, maar deze 'slimme 'camera, die werkt via de technologie van Artificiële Intelligentie (AI), doet ook aardig zijn best.

De camera werd in Schotland ingezet tijdens Inverness Caledonian Thistle - Ayr United en was geprogrammeerd om de bal te volgen. Dat deed die camera af en toe, om dan te focussen op een ander rond en 'wit' object; het kale hoofd van de lijnrechter. Veel voetbal hebben de kijkers dus niet gezien...

Inverness Caledonian broadcast games with a robot camera programmed to follow ball in their Scottish second tier matches. The commentator had to apologize as camera kept on mistaking bald linesman’s head for ball and simply following it up and down field 😂pic.twitter.com/RqIt2FYvAr