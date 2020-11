Bracht Favre ook Roberto Martinez op een idee? Ligt de toekomst van Witsel bij de Rode Duivels in de verdediging?

Axel Witsel speelde tegen Club Brugge een sterke match als... centrale verdediger. De middenvelder verving zonder problemen Mats Hummels. Heeft Lucien Favre zo ineens ook de problemen van Roberto Martinez opgelost?

Naar verluidt twijfelde Favre geen moment toen hij merkte dat hij Hummels ging moeten missen. Axel Witsel, die je zowat op alle posities in de onderste helft van je opstelling kan uitspelen, moest het gaan oplossen. Geen probleem voor de Rode Duivel, zo bleek. De 31-jarige Witsel speelde er alsof hij al heel zijn leven niet anders doet.

Opbouw van achteruit

Eigenlijk kan je hem overal kwijt, dat wisten we al over het middenveld, maar centraal in de verdediging had hij nog niet gestaan. Op een blauwe maandag wel eens als rechtsachter... Witsel als centrale verdediger hebben zou zowat de natte droom zijn van elke coach die van achteruit wil opbouwen. En dat hij kan verdedigen bewees hij ook.

Vincent Kompany probeert het bij Anderlecht te doen, maar heeft geen enkele speler die comfortabel genoeg is aan de bal. Daardoor moeten veel coaches een middenvelder opofferen die telkens de bal komt halen bij de verdediging. Sinds het afscheid van Kompany zelf bij de nationale ploeg heeft Martinez nu ook zo geen type meer. Met alle respect voor Denayer en Boyata, maar daar liggen hun kwaliteiten niet.

Tielemans staat klaar

En wat als hij ideeën opgedaan heeft uit de match van woensdagavond? Witsel een rij achteruit schuiven tussen Alderweireld en Vertonghen... Dat lijkt niemand een slecht plan, denken wij dan. De bijna 32-jarige international zou er zijn carrière zelfs met een paar jaar mee kunnen verlengen.

Op het middenveld kan Martinez dan volop de kans geven aan Youri Tielemans, die bij Leicester nog steeds stappen vooruit zet. Als Witsel eens inschuift, kan dat dan ook een cruciaal overtal creëren op het middenveld. Wij zien er alvast toekomstmuziek in. Martinez ook?