De Camargo luistert 600ste wedstrijd op met prachtig doelpunt en heeft al zin in nieuwe mijlpaal: "Dat komt vanzelf"

Op de klasse van Igor de Camargo komt maar geen spatje verval. Ook in zijn 600ste wedstrijd niet. Op een moment dat zijn team het lastig had, luidde De Camargo met een heerlijke krul een betere periode van KV Mechelen in. Op deze manier scoren in een jubileummatch: het is weinigen gegeven.

Want dat was het: het was zijn 600ste wedstrijd uit zijn carrière. "Dat is toch niet voor veel spelers weggelegd. En 600 is toch een mooi cijfer. Met dat doelpunt erbij is het nog mooier. Dat is in het voetbal wel iets om fier op te zijn. Het was dan nog tegen Penneteau, die zijn 700ste wedstrijd speelde. Ik kon na een goeie controle meteen trappen. Ik zag de bal goed vertrekken. Het deed deugd."

Stilaan komt ook zijn 100ste doelpunt in de Belgische eerste klasse in zicht. "Mijn doel is altijd om doelpunten te maken en mijn ploeg te helpen wedstrijden te winnen." En treffer nummer 100, die komt er ook nog? "Dat komt vanzelf", lacht De Camargo.

Afspraken niet gerespecteerd

Al was het niet helemaal een perfecte avond, want KV Mechelen bleef achter met een gelijkspel. "Als je kijkt naar de wedstrijd die we gespeeld hebben, moeten we niet ontgoocheld zijn. We moeten wel kijken naar wat we niet goed hebben gedaan om het volgende keer beter te doen. Op stilstaande fases hebben we de afspraken niet gerespecteerd."

Die foutjes moeten er dus nog uit. "We maken kleine foutjes, individueel en collectief. We hebben drie keer gescoord tegen de leider, dus wat moet je nog meer doen? Er zullen tegen Charleroi niet veel ploegen zoveel kansen afdwingen dan dat Mechelen in deze wedstrijd heeft gedaan."