Dubbele kater na dramatische Europese avond: Nederland wipt over België op coëfficiëntenranking, maar het kan nog erger

0 op 4 voor onze Belgische clubs in Europa, dat is het dramatische rapport dat onze clubs voorleggen na een week met Europees voetbal. Het kost ons land de achtste plaats in het klassement van de UEFA-coëfficiënten, en de bodem lijkt nog niet bereikt.

Club Brugge, KAA Gent, Antwerp FC en Standard: allemaal gingen ze de boot in in Europa. Ajax en Feyenoord daarentegen wonnen wel als vertegenwoordigers voor Nederland en daarmee doen ze haasje over bij buurland België.

Zolang we nog in de top tien staan, is er geen vuiltje aan de lucht. Dan heeft ons land nog steeds recht op twee tickets voor de Champions League en drie voor de Europa League. België zal echter onvermijdelijk nog enkele plaatsen zakken omdat het boerenjaar 2016/2017, toen Anderlecht en Racing Genk de kwartfinales van de Europa League haalden, wegvalt.

Zo zullen we naar alle waarschijnlijkheid onze rechstreekse tickets voor het miljoenenbal en zijn kleine broer moeten inleveren. Hoe ver we terugvallen hangt helemaal af van onze prestaties in Europa, maar dat ziet er voor het moment niet goed uit.