"Ze liepen nog net niet de polonaise": Nederlandse columnist denkt dat Utrecht niet hard maalt om het vertrek van John van den Brom

Racing Genk heeft zijn nieuwe trainer beet! John van den Brom verlaat FC Utrecht omdat de Limburgers de afkoopsom in zijn contract hebben betaald. De Nederlandse club moet op zoek naar een nieuwe coach en dat zouden ze volgens Wim Kieft niet zo erg vinden.

In zijn column voor De Telegraaf haalde Wim Kieft aan dat ze het bij Utrecht niet zo erg vinden dat Genk John van den Brom is komen wegplukken. De voormalige voetballer van Ajax, PSV en Oranje heeft geen al te hoge pet op van de trainerskwaliteiten van Van den Brom.

"Van den Brom zal gerust een aardige jongen zijn, maar al gedurende zijn hele trainerscarrière is hij de eerste die in paniek raakt als het even spannend wordt." En "Van den Brom presteert werkelijk niets met zijn ploeg, terwijl hij over de nodige kwaliteiten kan beschikken".

Kieft noemt het zelfs vluchten wat Van den Brom doet door naar KRC Genk- "de eerste de beste Belgische club"- te trekken. "Het was veelzeggend dat FC Utrecht helemaal geen moeite deed om Van den Brom te houden. Ze liepen nog net niet de polonaise."