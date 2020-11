Buffalo mengt zich in debat Lamkel Zé: "Antwerp zou wel eens de grote verliezer kunnen worden"

Iedereen kent het spelletje "Waar is Wally?" wel. Maar in Antwerp spelen ze een variant: waar is Didier? En dat heeft ook zijn gevolgen, hoor je zelfs van concurrenten ...

Ook tegen Standard zullen we Didier Lamkel Zé niet aan het werk zien. En zo is het al van 2 oktober geleden dat hij nog minuten maakte voor Antwerp. Antwerp als verliezer? Behoudens de eerste vier wedstrijden van het seizoen heeft hij enkel nog tegen Mechelen mogen spelen, waardoor het toch stilaan kapitaalsverlies voor The Great Old lijkt te worden voor de man waar ze ooit een miljoen euro voor betaalden en een veelvoud leken voor te kunnen krijgen. "Als hij definitief aan de kant wordt gelaten door Antwerp, zou dat zonde zijn", geeft Gentenaar Ngadeu die Lamkel Zé kent van bij de Kameroense nationale ploeg aan in La Dernière Heure. "De grote verliezer zou Antwerp als club kunnen worden."